Предлагаем ознакомиться с каталогом продукции сна на нашем сайте. Вы можете найти подходящие кровать, матрас или подушку и самостоятельно заказать. А можете доверить подбор спальной продукции нашим специалистам и купить матрас в Костанае, Астане и др.магазинах "Relax kst" по отличным ценам напрямую от официального дилера фабрики матрасов.

Здоровый сон

Ломота во всем теле, невозможно согнуться, пронзительная боль отдает в шею, в ногу, каждый шаг дается с трудом, а суставы скрипят, как у Железного дровосека? Пора серьезно обследовать позвоночник – не исключено, что нагрянула беда. Постоянные перегрузки, сидячий образ жизни незаметно, но упорно вершат свое черное дело.

Все больше людей сегодня страдают от остеохондроза, болезней опорно-двигательного аппарата, нарушения кровоснабжения, астмы и бессонницы и врачи н е устают говорить: заботу о здоровье позвоночника начинайте с комфортных условий для сна. Именно во сне человек проводит большую часть своей жизни. Полноценный сон - лучшая профилактика любых болезней, но какой же здоровый сон может быть на жестком, слишком мягком или просто неудобном ложе? Отдыха позвоночнику, а вслед за ним и всему организму, дискомфортные условия сна не принесут. Полноценно отдохнуть во время сна можно только на матрасе, который создан с учетом последних знаний анатомии и физиологии, причем это может быть как ортопедический матрас, так модель с ортопедическим эффектом.

Виды матрасов

Не поддавайтесь очарованию красивых фраз на других сайтах, в которых расхваливается функциональность матрасов отечественных и зарубежных производителей: массажные матрасы, латексные матрасы, двуспальные, кокосовые, матрацы из пенополиуретана... Необходимо понимать, что разные матрасы предназначены для разных целей. На нашем сайте вы узнаете, что ортопедические матрасы изготавливают с целью лечения некоторых деформирующих проблем тела, анатомические матрасы повторяют контуры тела, но надо признать, что в реальности есть только один вид матрасов, который может гарантировать человеку здоровье - это удобный матрац!

Дело в том, что строение тела каждого индивидуума уникально. Плотный, коренастый мужчина выберет подходящий для себя матрас – такой же прочный, солидный, как и он сам, а миниатюрной девушке такой матрас уже не понравится.

Выбор матраса

Выбирая матра́c, руководствуйтесь системой, учитывая три фактора: вес тела, тип матраса и основание. Изготовленное из тонких дощечек прочного дерева (ламелей) основание вентилирует пространство под матрасом, устраняя неприятный запах. Лучшие матрасы отлично поддерживают ваше тело. Вам нет нужды во время сна постоянно переворачиваться с бока на бок, выбирая удобное положение. Есть прекрасные модификации матрасов пружинного типа, но однозначно стоит рассмотреть и варианты латексных или из пенополиуретана/меморифоам. Нельзя однозначно сказать, какие лучшие матрасы - первой или второй категорий, жесткие или мягкие?

Bсе пружинные матрасы изготавливаются моноблоком. В оболочку из высокопрочного латекса помещают кокосовое волокно или конский волос. Иногда пространство между слоями латекса заполняют воздухом или гелем. Спальные матрацы пружинного типа включают в свою конструкцию блок пружин, каждая из которых помещена в отдельный тканевый стакан. Пружины могут быть не связаны между собой. Каждая работает в самостоятельном режиме, реагируя на давление тела спящего.

Исключительный комфорт доставят дорогие модели пружинных матрасов, имеющих несколько зон упругости. Ручная сборка такого матраса - дело сложное, доверяется только настоящим мастерам. Конечно, многих устроит и недорогие матрасы собранные по упрощенной технологии, которые и стоят на порядок дешевле. В каталоге сайта представлены широкий ассортимент качественных российских матрасов, кроватей, подушек и аксессуаров для сна.

Отдельный разговор о наполнителях матрасов - войлоке, шерсти, синтепоне, полимерных материалах. Все они должны быть предельно экологически чистые, не выделять вредных веществ. В наших магазинах матрасов мы обязательно предоставим сертификата качества наполнителей.

Покупка матраса

Приобрести хорошую и удобную вещь сегодня возможно, не отправляясь в магазин. В нашем интернет-магазине найдется немало предложений и акций, ведь мы продаем матрасы в большом ассортименте и часто даем скидки! Без дополнительной оплаты выбранный вами в интернет-каталоге матрас мы доставим прямо в Вашу квартиру. Если сомневаетесь в чем то, приезжайте в наш салон по продаже матрасов. На месте вы подберете матрас, который будет отвечать вашему характеру, особенностям строения вашего тела.

Квалифицированные консультанты нашего магазина-салона предложат прилечь на матрас, а вы не стесняясь займите то положение, в котором Вы обычно спите, затем перевернитесь несколько раз... Если матрас повторяет контуры Вашего тела, поддерживает Ваш позвоночник в естественном положении и отвечает Вашим предпочтениям - это правильный выбор. Сделайте примерку и можете купить матрас идеально Вам подходящий, чтобы комфортно спать в свое удовольствие!